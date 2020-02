Pescara-Anzio Waterpolis 9-12 (3-3; 2-1; 2-4; 2-4)

Pescara Nuoto e Pallanuoto: G. Volarevic, L. De Vincentiis 1, M. Laurenzi, C. Di Fulvio 3, M. De Ioris 1, C. Mancini, D. Giordano 2, M. Stanchi 1, F. Di Fonzo, A. D'aloisio, E. Calcaterra 1, D. Micheletti, F. Molina Rios. All. Malara

Anzio Waterpolis: M. Conti, A. Perez, N. Fratarcangeli, A. Goreta 3, E. Costantini, E. Schettino, G. Siani 2, D. Presciutti, F. Lapenna 1, A. Agostini 1, F. Lucci 3, J. Colombo 2, M. Castaldi. All. Mirarchi

Arbitri: Gomez e Cavallini

Note: Superiorità numeriche: Pescara 5/13 + 1/1R; Anzio 4/12 + 1/1R. Usciti per limite di falli nel 3T Agostini (A), nel 4T Siani (A), Colombo (A) e Stanchi (P)

Pallanuoto, A2 maschile

Risultato da incorniciare per l'Anzio Waterpolis che ha espugnato con pieno merito la piscina di Pescara, mantenendo la testa della classifica nel girone Sud del campionato di A2 maschile.