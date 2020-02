Latina-Tortona 70-88 (17-20; 17-23; 16-15; 20-30)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Moore 18, Musso 10, Cassese, Di Pizzo 12, Romeo 6, Bolpin 5, Gaines 8, Raucci 4, Ancellotti 7, Di Prospero. Coach Gramenzi. Vice Di Manno.

Bertram Tortona: Buffo, Tavernelli 12, Formenti 11, De Laurentis, Mascolo 5, Cepic ne, Severini 10, Sanders 11, Grazulis 21, Martini 2, Pullazi 16. Coach Ramondini. Vice Talpo.

Arbitri: Nuara Salvatore di Treviso, Maffei Luca di Preganziol (TV), Centonza Michele di Grottammare (AP).

La sconfitta è ormai di casa dalle parti del PalaBianchini e il tutto continua a lasciare basiti, perché questa Benacquista Assicurazioni Latina Basket non ne vuole proprio sapere di cambiare rotta e dare un senso al finale di stagione regolare prima di quella cosidetta ad "orologio". Ieri sera, contro Tortona, l'ennesima prova incolore dei nerazzurri, mai in partita, o quasi, al cospetto di Tortona: 70-88 il finale di gara che la dice lunga sui valori espressi dal parquet di via dei Mille, terra di conquista ormai per tutti. E ora lo spettro dei play out è dietro l'angolo.