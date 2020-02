La sconfitta contro Tortona ha accentuato la crisi di una Benacquista Assicurazioni Latina Basket che ora, anche in previsione della fase ad orologio, deve necessariamente guardarsi alle spalle perché la zona play out è davvero dietro l'angolo, pronta a bussare alle porte di via dei Mille. Coach Gramenzi, al termine della gara, ha tuonato contro la propria squadra: "Partite come quella di questa sera (ndr, domenica) sono una sorta di umiliazione per la dirigenza e per quei tifosi che ci seguono da sempre e che non meritano figure di questo genere. Voglio pensare che non sia colpa dell'ultimo innesto che abbiamo fatto, perché a quel punto l'errore, peraltro molto grave, sarebbe quello di aver scelto gli uomini sbagliati e non i giocatori. Devo guardare negli occhi i miei ragazzi, capire cosa è successo. Altre volte abbiamo perso, come contro Casale Monferrato una settimana fa, ma giocandocela sino all'ultimo. Oggi è stata una cosa inguardabile, partite di questo genere, lo ripeto, fanno male a tutti, soprattutto a quelle persone che amano il basket, questa società e hanno a cuore le sorti della squadra"