Il 21 febbraio presso la sala consiliare del Comune di Sabaudia, il Sindaco Giada Gervasi ed il Presidente del Club Giuseppe Bonifazi, hanno firmato le carte etiche del Panathlon e specificamente: "La Carta dei diritti del ragazzo", "La Carta dei doveri dei genitori" e la Dichiarazione del Panathlon sull'etica dello sport giovanile" riconoscendone il contenuto come finalità comune "dell'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali, quale strumento di formazione ed elevazione della persona e solidarietà tra uomini e popoli".

L'Amministrazione comunale di Sabaudia ed il Panathlon Club di Latina si impegnano a promuovere e diffondere i principi riconosciuti nelle carte etiche del Panathlon favorendo iniziative finalizzate all'approfondimento dei valori in esse contenute, con percorsi ed attività anche verso le fasce socialmente più giovani e deboli. Sabaudia ospiterà la Prima tappa di Coppa del Mondo 2020 di canottaggio nel prossimo aprile, gli Europei Junior nel 2022 e gli Europei assoluti nel 2024, confermando la sua la sua vocazione territoriale per questo sport e la capacità organizzativa dell'Amministrazione ed il Panathlon intende promuovere e sostenere i programmi rivolti al riconoscimento dell'importanza internazionale del suo territorio, in particolare al fine della proclamazione di Sabaudia "Comune europeo dello sport".

Il Presidente Bonifazi ed il Governatore Massimo Zichi hanno espresso grande soddisfazione per l'accordo raggiunto, che va a completare lo scenario di collaborazione del Panathlon Club di Latina già esistente con i Gruppi Sportivi Militari presenti nel territorio di Sabaudia, con l'obiettivo di operare nell'interesse della comunità locale e di tutto il movimento sportivo all'insegna dell'etica e del Fair Play.