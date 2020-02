A pochi giorni dalla conclusione del secondo raduno della stagione e, soprattutto, a 43 giorni dall'inizio della Coppa del Mondo, il Gruppo Olimpico, in parte già a Sabaudia, si appresta ad iniziare il terzo raduno del 2020 con inizio il 28 febbraio e fino al 15 marzo. Il collegiale fa parte della serie di raduni di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo e, come detto, al grande evento che dal 10 al 12 aprile si disputerà sul lago di Paola. Per questo nuovo appuntamento, la Direzione Tecnica ha convocato complessivamente, tra uomini e donne, 41 atleti, dei quali 35 appartenenti alla categoria senior e 6 a quella pesi leggeri, che saranno agli ordini del DT Francesco Cattaneo che si avvarrà, come sempre, dello staff composto da Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico femminile), Giovanni Lepore (Coadiutore settore Olimpico maschile), Claudio Romagnoli (Coordinatore settore Olimpico maschile), Vittorio Altobelli (Allenatore settore Olimpico maschile), Luigi Arrigoni (Allenatore settore Olimpico femminile), Giancarlo Romagnoli (Allenatore settore Olimpico maschile), Dario Cerasola (Allenatore Squadre Nazionali). Di seguito gli atleti convocati: