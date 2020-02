Buone e rassicuranti novità per il movimento remiero italiano, ancora in subbuglio a seguito dell'esplosione del Coronavirus. Il fenomeno, costantemente monitorato dalle autorità locali, è anche sotto la lente d'ingrandimento della FISA che dopo aver riunito il Comitato Esecutivo ha emanato una serie di decisioni che portano luce sull'Italia. In calendario infatti ci sono quattro eventi internazionali, tra cui la prima prova di Coppa del Mondo in programma a Sabaudia dal 10 al 12 aprile, tutti confermati. L'unico annullamento riguarda Asia ed Oceania che non potranno disputare la loro ultima qualificazione olimpica e paralimpica continentale precedentemente programmata tra il 27 e il 30 aprile.