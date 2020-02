Alla fine il sacco, come si suol dire in gergo, lo ha vuotato. In un libro, "L'uomo Nero, le verità di un arbitro scomodo", edito da "Chiarelettere, che sarà nelle librerie di tutta Italia dal prossimo 19 marzo. Parliamo dell'arbitro di Latina, Claudio Gavillucci e della vicenda, che noi abbiamo trattato ampiamente, relativa alla prematura "bocciatura" con conseguente esclusione da parte dell'Aia, l'Associazione Italiana Arbitri. La trama - Il racconto dall'interno dell'arbitro che ha osato mettere in discussione un sistema rivelandone ombre, condizionamenti e opacità.La testimonianza di Claudio Gavillucci, dismesso dalla serie A nell'estate del 2018 e finito ad arbitrare nei campetti di provincia dopo essere stato tra i primi a sospendere una partita per cori razzisti, rivela una realtà finora sconosciuta e risponde alle tante domande che ogni tifoso o appassionato di calcio si pone