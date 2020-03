La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica che la gara con la Givova Scafati, inizialmente in programma per domenica 1 marzo alle ore 18 al PalaMangano e valevole per l'ultima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A2 Old Wild West, sarà disputata domenica 8 marzo alle ore 18:00 al PalaMangano, come indicato sul comunicato ricevuto nella giornata di martedì dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Il tutto per garantire le date già programmate relative alla seconda fase del campionato, quella ad "orologio" che delineerà di fatto la griglia di play off e play out.