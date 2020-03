L'F&D Waterpolis, vista l'emergenza coronavirus e le disposizioni del decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio, si adegua alle misure di prevenzione per il contenimento e l'evitamento della diffusione del contagio. Onde evitare problematiche e salvaguardare la salute di atleti e addetti ai lavori, l'attività natatoria e pallanuotistica è sospesa sia per quanto riguarda gli allenamenti che per quanto riguarda le partite ufficiali. Il benessere e la salute dei nostri utenti sono la nostra prima priorità che non può non passare da una tale decisione. La decisione è immediatamente esecutiva da domani, sabato 7 marzo, e per ora proseguirà fino a domenica 15 marzo in attesa di nuovi sviluppi speriamo positivi e confortanti. Non si svolgeranno dunque la gara di Serie A2 femminile, Serie C maschile e tutte quelle previste per le under, e la comunicazione è già stata trasmessa alla FIN. Ci auguriamo di poter riprendere al più presto le nostre attività e confidiamo nel lavoro degli operatori sanitari e del buon senso per superare questo brutto momento per la nostra Nazione.