Un rinvio dietro l'altro. Tanto per non farsi mancare nulla. A dimostrazione, purtroppo, di una situazione che sta diventando "tutto e il contrario di tutto", con scenari pronti a cambiare da un momento all'altro.

Intorno alle 16 di ieri pomeriggio, l'ennesimo comunicato della Benacquista Assicurazioni Latina Basket: "La Benacquista Assicurazioni Latina Basket rende nota l'ufficialità dello spostamento della gara tra la Givova Scafati e la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, valevole per l'ultimo turno del girone di ritorno del Campionato di Serie A2 Old Wild West, inizialmente prevista per domenica 8 marzo alle ore 18 e rimandata a domenica 15 marzo con palla a due sempre alle ore 18 sul parquet del PalaMangano».