Cisterna-Verona 2-3 (22-25; 25-23; 27-25; 20-25; 12-15)

Top Volley Cisterna: Peslac, Szwarc 10, Cavaccini (lib.), Van Garderen 22, Sottile, Patry 24, Karlitzek, Elia, Rossi 7, Onwuelo 3, Palacios 18. Ne: Rossato, Rondoni. All. Tubertini

Calzedonia Verona: Kaziyski 23, Kluth, Marretta, Birarelli 8, Boyer 25, Solè 11, Spirito 3, Muaguatutuia 10, Bonami (lib.). Ne: Asparuhov, Franciskovic, Aguenier, Zanotti, Donai. All. Stoytchev.

Arbitri: Simbari e Cesare

Note: Cisterna: ricezione 51% (22%), attacco 49%, aces 8 (err.batt. 16), muri pt. 5; Verona: ricezione 57% (31%), attacco 53%, aces 5 (err.batt. 12), muri pt. 13;

MVP: Kaziyski (Calzedonia Verona)

Dopo quasi tre ore di gioco la Top Volley cede al tie-break. Contro Verona, i ragazzi di coach Tubertini hanno dato tutto, ma non è bastato per vincere il match equilibrato deciso dagli episodi.