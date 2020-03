Com'era facile prevedere il Meeting Nazionale Coop di canottaggio, in programma il 21 e 22 marzo sul lago di Paola a Sabaudia, Test Event in vista della prima prova di Coppa del Mondo, in programma sempre a Sabaudia nel weekend di Pasqua, è stato annullato. Il Consiglio Federale, nell'affrontare la questione sanitaria legata alla diffusione dell'infezione del Coronavirus Covid-19, e dopo ampia discussione e analisi tenendo conto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha preso la decisione di annullare, fino al 3 aprile, tutte le gare regionali e nazionali. Sono annullate, quindi, le regionali programmate dai vari Comitati Regionali, e le gare nazionali 1° Meeting Nazionale COOP, programmato a Sabaudia per il 21 e 22 marzo, e i Meeting Nazionali Giovanili e Master programmati per il 28 e 29 marzo a Sabaudia, Corgeno di Vergiate e San Giorgio di Nogaro. Alle ore 17.30, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente ha chiuso i lavori del Consiglio Federale.