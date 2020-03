"Semplice buon senso - scrive la pagina Facebook Sabaudia Rowing - Siamo dispiaciuti ma la salute dei cittadini viene prima di tutto. Il Comitato esecutivo della FISA, la Federazione Italiana di canottaggio e l'OC, con l'accordo della città di Sabaudia, hanno deciso di annullare la Coppa del Mondo di canottaggio che avevo previsto per il 10-12 aprile 2020. Il campo di addestramento FISA Development Programma che avrebbe dovuto svolgersi a Sabaudia (dal 5 al 15 aprile 2020), e proseguire a Piediluco (dal 15 al 19 aprile 2020) e Varese (dal 19 al 26 aprile 2020) è stato anche annullato".

Sono le parole che nessuno avrebbe voluto leggere, ma che in realtà tutti si aspettavano. Era solo questione di ore perché arrivasse l'annuncio ufficiale dell'annullamento della tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio che ad aprile avrebbe dovuto accendere il lago di Sabaudia. Un evento unico, per il quale la città delle dune aveva lottato e lavorato tanto, che svanisce a causa dell'emergenza mondiale relativa al Coronavirus.

