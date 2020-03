Swimming Paradise non è ferma, anzi è più attiva che mai. E' stato siglato nei giorni scorsi il "commercial agreeement" con Open Water World Tour di Dani Buyo (Co Founder OWWT) e Oscar Rubio (Project Manager-Co Founder OWWT). L'Open Water World Tour, è il primo circuito internazionale creato per i nuotatori di qualsiasi livello, sesso ed età. L'organizzazione inserisce in un circuito unico i migliori eventi open water internazionali per dare ai partecipanti la possibilità di "diventare" nuotatori professionisti per un giorno, scegliendo con oculatezza le "race" da inserire nel circuito proprio perchè tutti gli eventi del Tour si svolgono in luoghi unici e particolarmente accattivanti. Gare in tre continenti e un titolo da "conquistare" dell'Open Water World Tour, maschio e femmina. Partecipare al circuito OWWT dà l'opportunità di scoprire nuovi luoghi, culture in diversi continenti, con sfide incredibili. Ad oggi già iscritti alla manifestazione gaetana 9 nuotatori spagnoli (5 uomini e 4 donne)