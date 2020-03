Sono giorni di profonda riflessione per tutti, anche e soprattutto per chi, e non si sa quando, dovrà gettarsi subito alle spalle tutto quanto e pensare, come nel caso specifico di coach Gramenzi, ad una "palla a spicchi" nuovamente da "addomesticare".

«Parlare di pallacanestro, come di qualsiasi altro sport, è davvero difficile, se non impossibile in questo momento. La situazione che stiamo vivendo - ci ha spiegato al telefono il coach della Latina Basket - è molto delicata. Dobbiamo restare a casa e magari sperare che dopo sarà tutto come prima, anche se non sarà così».

In che senso?

«Quello che stiamo vivendo è un qualcosa che inevitabilmente cambierà il nostro modo di vivere, spero solo in meglio».

Proviamo a parare di basket?

«La speranza è di tornare presto ad allenarci e a giocare, ma la vedo dura. Credo che fare previsioni in questo momento sia alquanto azzardato».

La stagione è a rischio?

«Mi auguro di no, anzi voglio sperare che non sia così, ma allo stato attuale delle cose e con gli scenari che ogni ora cambiano, tutto è possibile».

Proviamo a guardare oltre. C'è una salvezza da conquistare.

«Volevamo i play off e a dicembre eravamo in sintonia con i nostri obiettivi. Oggi dobbiamo guardarci alle spalle».

Potrebbero bastare due vittorie.

«Sì, in effetti è così. Vediamo cosa accadrà, al momento siamo a casa».

Tutta colpa dell'infortunio di Evan McGaughey?

«Purtroppo ha finito per condizionare questa seconda parte di stagione, anche perché non è stato molto facile l'inserimento di Mike Moore».

Gramenzi ha avuto parole dure nei confronti della sua squadra dopo la sfida casalinga contro Tortona.

«Non vorrei riaprire questa ferita. Con la squadra ci siamo parlati all'interno dello spogliatoio e vi posso assicurare che c'è tanta voglia di voltare pagina».

L'arrivo di Benetti quanto può giovare a questa voglia di rivalsa della sua squadra?

«E' un giocatore che può risultare importante in questo finale di stagione».

Quali sono le sue condizioni?

«Direi buone, è pronto per giocare, ammesso e non concesso che lo si possa fare el breve. Si è messo alle spalle due interventi importanti, ma le sue condizioni, lo ripeto, sono ottime. E' un giocatore di qualità, che può darci una grande mano»