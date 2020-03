Lo sport rimane a guardare, ma di fronte al Coronavirus non mette certo la testa sotto la sabbia. Ed in attesa (ma sarebbe meglio dire nella speranza) di tornare alla vita agonistica di tutti i giorni, ecco che un messaggio forte arriva dal formiano Salvatore Rossini, libero del Modena Volley, azzurro con la Nazionale che a Rio ha portato a casa una splendida medaglia d'argento. Poche parole quelle pronunciate dal 33enne pallavolista tirrenico, ma di grande impatto a favore del nostro, bistrattato Paese. E non è una caso che, per lo scatto da affidare al proprio profilo social, il giocatore pontino abbia scelto di indossare quella maglia azzurra, con il Tricolore in bella vista, che profuma tanto di Olimpiadi. E del desiderio di far capire valore ed attaccamento alla Nazione.

Ecco il post: "In un momento dove si sente di tutto da tutte le parti, sono contento di essere italiano e di vivere in Italia! Sono contento di vivere in un paese con questo sistema sanitario e che non si nasconde! Siamo quelli che hanno creato un impero, siamo quelli che hanno fatto il Risorgimento, siamo quelli che hanno realizzato le grandi opere di tutto il mondo,siamo quelli che dai balconi cantano,siamo quelli che si alzeranno più forti di prima! Viva l'Italia, non scordiamolo più".