La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica che i giocatori americani Mike Moore e Kenneth Gaines hanno fatto ritorno negli USA, in attesa delle decisioni che verranno prese dalla Federazione Italiana Pallacanestro relativamente all'eventuale ripresa del campionato. L'emergenza "Coronavirus", dunque sta fortemente condizionando tutte le società sportive del capoluogo e non solo, soprattutto, come nel caso della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, le eccellenze del nostro territorio.