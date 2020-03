L'emergenza coronavirus ha portato a cambiare le abitudini di tutti quanti, in modo particolare degli sportivi a cui, man mano, è stato ristretto sempre di più l'ambito di azione. Ad oggi, di qualsiasi livello si stia parlando, dal professionista arrivando agli amatori, la possibilità di fare sport o anche solo allenarsi è ristretta al solo ambito domiciliare. Si può al massimo fare una sgambata sotto casa, ma in tanti, ormai, anche con una buona e doverosa dose di buon senso visto il momento difficile, stanno optando per restare nella propria abitazione e inventarsi un modo per passare il tempo e tenere attivi corpo e spirito. Tra le tante "challenge" nate per gioco su quella che è ormai la piazza virtuale di tutto il mondo, vale a dire i social network, merita particolare attenzione quella messa in piedi da Atletica Latina80 e Intesatletica di Opes e dedicata a tutti gli amanti dell'atletica o semplici sportivi.

Con poche e semplici regole sarà data vita ad una vera e propria sfida domestica che sarà regolamentata anche attraverso una classifica. Si chiama "House Athletics Games", ed è la trovata per mettersi in gioco rimanendo agonisti anche in un periodo di stop forzato come quello attuale. Di cosa si tratta? Semplice, bisogna farsi un video con cronometro alla mano: l'obiettivo è cercare di eseguire il percorso predefinito nel minor tempo possibile. Si dovrà effettuare una sorta di pentathlon domestico con un primo esercio di 4x3 metri vai e vieni, 10 piegamenti sulle braccia, 8 jump terra/cielo, 10 addominali, 20 toccate di skip. Ci saranno addirittura le categorie: maschili e femminili under 16, under 40 e over 40.

«I premi in palio sono simbolici e virtuali – spiega Giampiero Trivellato presidente dell'Atletica Latina80 e docente di educazione fisica – Il vero senso degli House Athletics Games è quello di incentivare la pratica sportiva per non perdere allenamento e dare stimoli in questo periodo difficile di isolamento forzato».

Iniziativa subito raccolta e promossa dall'Opes: «Sono molte le iniziative virtuali messe in atto nel campo dello sport in questi giorni – commenta Davide Fioriello vice presidente nazionale Opes - Da sempre lo sport aiuta a superare sé stessi ed i propri limiti. In questo caso ci auguriamo sia un mezzo per affrontare con più serenità la permanenza nelle mura di casa. I miei complimenti vanno a questa lodevole iniziativa che darà senza dubbio carica e speranza a molti di ricominciare presto tutte le nostre attività».

Per poter partecipare sarà necessario inviare al proprio gruppo il suo tempo ed in caso di record sarà richiesto un video dell'impresa. Regolamento e classifiche saranno pubblicate sui gruppi e sulle pagine facebook di Altetica Latina80 e Intesatletica