La stagione del basket volge al termine. Più che un pensiero o un auspicio, è praticamente una certezza, alla luce dei passi ufficiali che sono stati mossi nelle ultime ore e che segnano una svolta a dir poco epocale nel mondo della pallacanestro. Prima il documento ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro, che gestisce i massimi campionati nazionali, inviato al presidente della Federbasket Giovanni Petrucci con il quale si chiede lo stop definitivo al campionato di serie B, sulla scorta della precedente decisione dello stesso ente e della lettera sottoscritta da 46 società cadette (tra le quali anche Meta Formia e Silva Scauri, le pontine partecipanti al torneo) che chiedevano la sospensione immediata del torneo. Poco dopo la nota dello stesso massimo dirigente federale, che ha ufficialmente chiuso tutta l'attività regionale, dal campionato di serie C Gold al minibasket. Una "serrata" storica, ventilata ormai da diverse settimane e che alla luce di quanto il Coronavirus sta creando, diventerà pressoché totale con l'atteso pronunciamento dei vertici federali anche sul torneo cadetto. A livello regionale si fermano, dunque, Virtus Fondi e Virtus Pontinia, entrambe in piena bagarre per la salvezza nel campionato di serie C Gold.