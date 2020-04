Il bis è rimandato. Era quello che avrebbe provato a centrare "Frà Diavolo", lo scafo in forza allo Y.C. Evs Gaeta, atteso nei mari caraibici alla conferma di quanto di positivo fatto vedere quasi un mese fa nelle acque di Sint Maarten. Al largo dell'isola facente parte del Regno dei Paesi Bassi, lo scafo pontino timonato da Vincenzo Addessi, portacolori dello Y.C. Evs Gaeta, si era imposto con largo margine nella Heineken Cup in classe 1 - peraltro unica imbarcazione italiana al via - ed aveva posto importanti basi in vista della "Antigua Sailing Week", altra regata d'altura in programma nelle piccole Antille nell'ultima settimana del mese. Invece, il Coronavirus che sta cambiando le abitudini di noi tutti, sta colpendo duramente anche tutti i calendari sportivi, dal più grande al più piccolo, ha costretto nelle ultime ore gli organizzatori dell'evento agonistico in programma al largo delle Americhe rinviandolo di fatto al prossimo ano, non essendoci i margini per la piena sicurezza dei partecipanti. Un rinvio annunciato, vista la "mannaia" che sta cadendo su tanti appuntamenti, che sicuramente non ha fatto piacere all'equipaggio tricolore, il quale pregustava la possibilità di presentarsi alla nuova competizione internazionale con un ruolo di sicuro protagonista; ma è lo stesso Addessi ad accettare lo stato delle cose: «Purtroppo la regata è stata annullata, peccato perché sapevamo di poter fare bella figura. Quella zona è un po' come una nostra seconda casa, visto anche il gemellaggio che ci lega all'Antigua Club di Carlo Falcone, e sicuramente ci saremmo ben comportati; inoltre, proprio la settimana prima avremmo preso parte all'Antigua Classics, con i dragoni, riservata a soli dieci circoli in ambito mondiale, ma anche in questo caso non se ne farà nulla». Lo stesso skipper tirrenico, in qualità di massimo dirigente del circolo gaetano, guarda anche a quello che sarà il calendario agonistico sul territorio: «Purtroppo abbiamo dovuto cancellare il Trofeo Punta Stendardo, fissato per inizio maggio, mentre aspettiamo notizie circa la prova di Coppa Italia classe Finn programmata per giugno; invece - afferma Addessi - per quello che riguarda il campionato italiano di vela d'altura, da tenersi a Gaeta per la fine di agosto, sono più che ottimista circa la sua regolare disputa». E la parte finale dell'estate sarà quella in cui, salvo altre complicazioni, anche "Frà Diavolo" sarà nuovamente in scena, come il suo timoniere lascia intendere: «A settembre è previsto il campionato italiano Maxi Yacht, a Porto Cervo; per prima cosa speriamo di poter gareggiare tranquillamente, e se dovesse essere così, è chiaro che saremo là per fare cose importanti». Anche se adesso gli aspetti sportivi vanno decisamente in secondo piano, come lo stesso Addessi rimarca: «Ci è arrivato un mostro in casa che dobbiamo saper gestire e poi superare. L'obiettivo di noi tutti è quello di saper andare oltre in breve tempo».