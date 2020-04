Il campionato di serie B maschile di basket chiude ufficialmente i battenti. La decisione, della quale tempo si vociferava è arrivata nel primo pomeriggio di ieri per mezzo del presidente della Federbasket Gianni Petrucci il quale ha comunicato con una lettera la conclusione anticipata del torneo cadetto a Pietro Basciano, massimo dirigente della Lega Nazionale Pallacanestro che gestisce il terzo campionato nazionale. Una decisione adottata di concerto con il settore agonistico federale, e che costituisce la presa d'atto della volontà generale di non tornare sul parquet, almeno per quest'anno; volontà emersa nei giorni scorsi dalla lettera sottoscritta da 46 società (su 63) che chiedevano la sospensione del campionato, ed avallata dai vertici della stessa Lega, i quali a loro volta avevano chiesto alla Fip di poter concludere anticipatamente l'annata agonistica.