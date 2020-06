Un provvedimento è stato emesso nei confronti dell' ex presidente della divisione Calcio a 5, Andrea Montemurro del presidente del Latina, Gianluca La Starza. Entrambi sono stati infatti deferiti dal procuratore della Figc al Tribunale nazionale federale "per avere violato i principi di lealtà correttezza e probità sportiva". Per La Starza è stato emesso anche un altro provvedimento è stato cioè deferito " per non essersi presentato innanzi alla Procura Federale, benché ritualmente convocato, per essere sentito in merito ai fatti che formano oggetto del presente procedimento, senza addurre alcun legittimo impedimento":



Deferita anche la società Latina Calcio a 5. Tutto ruoterebbe attorno ad una telefonata in cui Montemurro avrebbe anticipato una informazione riservata al presidente del Latina Lynx, circa l'esclusione del Maritime Augusta.