Arriva direttamente dalla Asd Pro Cori Caldi la comunicazione sulla positività al Coronavirus di alcuni tesserati alla squadra. La società ha immediatamente attivato le procedure previste dal protocollo in vigore, informando la Lega Nazionale Dilettanti e le autorità comeptenti. Sono inoltre state sospese in via precauzionale tutte le attività.

Tutti i componenti della società sono stati sottoposti alla msiura del tampone. Alcune persone sono risultate negative, altre sono in attesa degli esiti.