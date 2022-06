L'Insieme Formia vince contro il Carbonia e rimane in vita. La partita giocata a Monterotondo Scalo con la formazione sarda, valevole come spareggio per accedere ai play out del girone "G" di serie D, regala ai biancazzurri quella vittoria, seppur sofferta sino all'ultimo, che permette loro di chiudere al quartultimo posto della classifica, di andare a giocare il susseguente play out salvezza il prossimo 11 giugno sul campo dell'Atletico Uri dove sarà in palio la permanenza diretta in quarta serie. I minerari sono invece costretti a chiudere al terzultimo posto, retrocedendo direttamente in Eccellenza per via dei nove punti di distacco dal Cassino sestultimo e che impediscono la disputa di una ulteriore sfida.

Formia - Carbonia 2-1

Insieme Formia

Mancino, Iorio, Gentile, Mincione (44' st Pirolozzi), Ioio, Tordini, Niang, Gargiulo, Simonetti (1' Di Vito), Zonfrilli (24' st Mainardi), Camilli (38' st Di Biase). A disp.: Zizzania, Pelypenko, Visconti, Palladino, Ferretti. All.: Starita.

Carbonia

Idrissi, Adamo, Serra, Suhs, Carboni, Padurariu, Murgia (32' st Porcheddu), Aloia, Dore, Isaia, Porru (25' st Russu). A disp.: Bigotti, Ganzerli, Pitto, Bellu, Agostinelli, Basciu, Gjuci. All.: Suazo.

Arbitro: Peletti di Crema (Gentile-Galigani); IV uomo: Di Reta di Molfetta

Reti: 8' pt Camilli (F), 8' st Niang (F), 19' st Padurariu (C)

Note: ammoniti Iorio, Tordini (F), Adamo, Porru, Porcheddu (C ); recupero 3' pt, 6'st