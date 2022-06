La squadra Esordienti del Centro Sportivo Primavera di Aprilia trionfa al torneo internazionale Romagna Cup Memorial "Francesco Rossi" di Cervia e Cesenatico. Da giovedì 2 a domenica 5 giugno si è infatti svolta l'11esima edizione della manifestazione organizzata da Adriasport in ricordo di un giovane ragazzo scomparso nel 2019 a causa di un incidente stradale, un torneo che quest'anno ha visto la partecipazione di diverse società italiane (da Trieste a Brindisi) e anche di squadre straniere dalla Svizzera all'Albania.

Nella finalissima disputata nell'impianto sportivo "Pinarella" di Cervia i ragazzi di Aprilia classe 2010, allenati da mister Domenico Massimi, hanno conquistato il primo posto e la Coppa al termine di un'esaltante cavalcata. In finale il Centro Sportivo Primavera ha battuto i lombardi dell'Inveruno per 2-0: a sbloccare il risultato è stato un preciso colpo di testa di Lorenzo Giorgi sugli sviluppi di un calcio d'angolo mentre il raddoppio è stato firmato da Gabriel Paglia, lesto ad anticipare il portiere su un retropassaggio di un difensore per poi dribblarlo e mettere in rete. Un successo che ha fatto letteralmente esplodere di gioia i genitori-tifosi dei ragazzi del Centro Sportivo Primavera, che hanno seguito passo dopo passo tutte le partite. A completare il successo della "campagna di Romagna" per il club di Aprilia è arrivato anche il secondo posto per la squadra Giovanissimi (classe 2008), sconfitta in finale solo ai rigori dal Romano Banco di Milano dopo aver pareggiato 1-1 nei minuti regolamentari. Ottimo bottino per il club, una fucina di giovani talenti.