Dopo la bruttissima sconfitta 6-1 arrivata in terra sarda contro l'ex fanalino di coda Ogliastra, per l'Aprilia è buio pesto e arriva l'ultimo posto del girone G di Serie D con soli 5 punti conquistati in 8 giornate. Una situazione che ha portato un vero e proprio ciclone sulla società, con le parole durissime di Antonio Pezone arrivate al termine del match: "Mi vergogno di quello che ho visto oggi dal vivo perché non è possibile vedere ed accettare questo serenamente. Comunico le mie dimissioni da Patron del club chiedendo scusa a tutti per non essere stato in grado di fare calcio ad Aprilia. Nel corso degli anni ho provato ed ho investito ma non sono riuscito a fare in modo che la situazione andasse in modo differente, commettendo errori che hanno portato a questo. Domani rimetterò la squadra al Sindaco che potrà decidere il da farsi. Basta così, sono stufo di tutto ciò".