E' durato pochi minuti l'incontro di questa mattina avvenuto in Comune tra Antonio Pezone, presidente dell'Aprilia Calcio, e il sindaco Antonio Terra. Sono bastate poche parole all'imprenditore pontino, che ormai da 4 anni è al comando del club biancoazzurro, per ribadire quanto aveva annunciato domenica subito dopo la sconfitta per 6-1 subita dalla sua squadra in casa dell'Ogliastra e conseguente ultimo posto in classifica nel girone G di Serie D: il patron lascerà la società con effetto immediato e rimetterà il titolo in mano all'amministrazione comunale, incaricata di cercare qualche compratore. Anche se, a quanto pare, domenica l'Aprilia scenderà comunque in campo.

Lo stesso Pezone, tra ieri e lunedì, ha continuato comunque a muovere le pedine del club, letteralmente azzerato tra dimissioni e tagli. Se il 3 ottobre era toccato all'ex direttore sportivo Stefano Stigi, nelle ultime 48 ore hanno salutato prima il Direttore Generale Marco Angelocore e il Responsabile del Settore Giovanile Luca Ripa, che si sono dimessi, poi è toccato a Stefano Cristalli (allenatore in seconda), Benedetto Compagnone (preparatore dei portieri), Andrea Tuttoilmondo (Match Analyst) e infine a mister David Centioni (successore, ad agosto, di Olivera che insieme al suo staff era stato esonerato ad una manciata di giorni dall'inizio del campionato), tutti esonerati. Cosa succederà domenica?