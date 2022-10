L'Aprilia non lascia, anzi raddoppia. Nonostante il caos societario, con le dimissioni del presidente Pezone in atto, il club continua a muoversi e trova l'accordo con l'attaccante classe 1989 Edgar Çani, che arriva dopo aver maturato in questi anni tanta esperienza nei campionati professionistici.

Çani, a 33 anni, ha militato nell'ultima parte di stagione in Sardegna alla Torres oltre ad aver giocato con in Serie C con Vibonese e Pescara, in Serie B con le maglie di Pisa, Catania, Bari, Carpi, Modena, Piacenza, Padova, Ascoli in aggiunta a qualche presenza in Serie A con Palermo e Catania. Ha maturato esperienze anche all'estero con Leeds, Polonia Varsavia e Partizani Tirana.

Queste le sue prime parole: "Come tutte le cadute, c'è da vedere dove si è sbagliato perché il lavoro alla lunga paga sempre. C'è tanto da lavorare ma siamo pronti ad affrontare ogni problema. Domenica avremo una partita difficile contro la Paganese ma dobbiamo pensare solamente a noi, lavorando intensamente. Non è la prima in carriera che mi trovo in una situazione di difficoltà e cercherò di mettere la mia esperienza al servizio della squadra dando il massimo sia in campo che fuori".