Il tecnico di Latina, Mario Somma, è il nuovo allenatore del Foggia. Sessant'anni il prossimo 17 settembre, Somma ha esordito come allenatore nel 1997 nei Dilettanti, guidando la Pro Cisterna. Seguiranno le esperienze con Terracina, Baracca Lugo, Potenza e Albalonga. Due promozioni, prima con la Cavese dalla D alla C2, poi con l'Arezzo dalla C1 alla B che gli valse anche la Panchina d'argento. Nel 2004 passa all'Empoli, appena sceso in B, mettendo a segno la terza promozione in carriera e riportando subito la squadra toscana nella massima serie. Non solo promozioni, ma anche due importanti salvezze da subentrato, nel 2007 a Piacenza e due anni dopo a Mantova all'ultima giornata di campionato.