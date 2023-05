Il pareggio più amaro, il pareggio che non basta ad evitare la più dolorosa delle conclusioni: ultimo posto e retrocessione diretta. Dopo sei stagioni trascorse in serie D, l'Aprilia saluta il massimo torneo dilettante per ritornare in Eccellenza, a seguito del nulla di fatto emerso dalla partita giocata sul campo della Vis Artena. Sarebbe stato necessario vincere per operare quello che sarebbe stato un clamoroso sorpasso ai danni del Pomezia sconfitto dal Nola, ma al fischio finale l'1-1 condanna i biancocelesti, declassati anche con l'ultimo posto della classifica.