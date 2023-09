L'amministrazione comunale riprende possesso dello stadio Quinto Ricci e ottiene l'omologazione delle tribune del campo Bridgestone di via dei Cinque Archi, un via libera che permetterà al Centro Sportivo Primavera di giocare a porte aperte nell'esordio in campionato contro il Racing Ardea di Antonio Pezone. Una sfida molto attesa dai tifosi di Aprilia, anche per quanto accaduto quest'estate, che si giocherà domenica 3 settembre alle ore 11.00.

Quella di ieri è stata una giornata impegnativa per l'amministrazione comunale, iniziata in mattinata con il sopralluogo nell'impianto di via Donato Bardi dell'assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio Pubblici Marco Moroni, degli agenti della Polizia Locale e degli operatori della Multiservizi. Un sopralluogo tecnico che è servito per riprendere materialmente possesso dello stadio, dopo la risoluzione del contratto con il precedente gestore. Così si è proceduto al cambio delle serrature, inoltre sono state verificate alcune criticità della struttura sportiva. Nei prossimi giorni invece verrà ratificata la convenzione tra il Comune di Aprilia e le associazioni Akkademy Aprilia, Centro Sportivo Primavera e Runforever, che consentirà alle tre società sportive l'uso provvisorio dell'impianto, nei tempi e nei modi stabiliti dalla convenzione, in vista della predisposizione di un nuovo bando. «Abbiamo ufficialmente ripreso possesso dell'impianto - sottolinea l'assessore Moroni - che nei prossimi giorni tornerà nelle disponibilità delle associazioni sportive. L'amministrazione ha provveduto ad affidare gli incarichi per il collaudo statico necessario e per le verifiche necessarie a produrre i certificati antincendio e ottenere l'agibilità degli spalti. Il nostro obiettivo non è soltanto quello di permettere alle associazioni di sfruttare lo spazio, ma di trasformarlo in uno spazio riqualificato, una struttura aperta e fruibile, a beneficio degli sportivi, dei cittadini e in particolare dei giovani».

E sempre ieri è stato risolto un altro problema, emerso negli ultimi giorni, per permetterà al Centro Sportivo Primavera di giocare davanti ai propri tifosi nell'esordio in campionato, previsto proprio contro il Racing Ardea di Antonio Pezone, ovvero il vecchio concessionario dello stadio. Un esordio che, in attesa che vengano definiti gli adempimenti burocratici per l'assegnazione del Quinto Ricci, avverrà al campo Bridgestone in via dei Cinque Archi, dove il club di via delle Valli si allena da settimane. Il rischio era quello di giocare un match a porte chiuse anche a Campoverde, visto che l'impianto sportivo era sprovvisto dell'omologazione delle tribune. Per questo il Comune ha incaricato l'ingegner Aldo Chizzoniti e in poco tempo è stato risolto il problema. La partita dunque si giocherà a porte aperte. «Ci siamo subito adoperati - spiega il sindaco Lanfranco Principi - per sistemare il campo Bridgestone e con l'omologazione delle tribune ora il pubblico potrà assistere al match».