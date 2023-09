Quarta giornata di campionato per l'Eccellenza e seconda domenica in campo per la Promozione. Tra questa mattina e il pomeriggio xxx formazioni pontine sono scese in campo. Questi i risultati:

ECCELLENZA GIRONE B

Certosa - Vis Sezze 3-0 (D'Ovidio, D'Ovidio, Di Mario)

Città di Anagni - Ferentino 1-1 (Galeazzi, Liburdi)

Città di Formia - Vicovaro 0-3 (Prioteasa, Prioteasa, Ilari)

Colleferro - Gaeta 1-0 (Marinaro)

Lodigiani - Monte San Biagio 2-0 (De Vecchis, Incoronato)

Nettuno - Tor Sapienza 0-1 (Taverna)

Racing Ardea - Unipomezia 0-3 (Lupi, Camara, Binaco)

Roccasecca - Atletico Pontinia 1-2 (Restaini, Fiorini, Aquilani)

Terracina - Primavera 1-0 (Curiale)

PROMOZIONE GIRONE E

Montenero - Città di Lenola 2-2 (Boye, Mballow,Giustini, Di Girolamo )

Latina Borghi Riuniti - Cos Latina 2-1 (Di Marco, Zorzetto, Zanetti)

Real Cassino - Anitrella 2-0 (Leccese, Valente)

SS Cosma e Damiano - Principato Colli 2-0 (Gioia, Tartaglia)

Sterparo - Castro dei Volsci 2-2 (Virgili, Colafrancesco, Incitti, Villani)

Manzi Itri - Monte San Giovanni Campano 0-2 (Carfora)

Pontinia - Arce 0-2 (Pesce, Pantano)

Priverno - San Giovanni Incarico 2-0 (Matteo, Matteo)