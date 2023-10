Si torna in campo. Nella terza domenica di Ottobre in programma ci sono 6 partite in Eccellenza, altrettante i Promozione e ben 19 suddivise nei tre gironi di Prima Categoria, che vedranno impegnate le squadre della Provincia di Latina. Di seguito il quadro completo suddivise per categoria con orario del calcio di inizio:

ECCELLENZA - Settima giornata girone B

C. Primavera Aprilia – C. di Formia ore 11

Unipomezia – Terracina ore 11

Vicovaro – Atletico Pontinia ore 11

Vis Sezze – Lodigiani ore 11

Gaeta – C. di Anagni ore 11.15

Monte San Biagio – Tor Sapienza ore 15.30



PROMOZIONE - Quinta giornata, girone E

Arce - Manzi Itri ore 11

C. di Lenola – Sporting Guarcino ore 11

Cos Latina – Real Cassino ore 11

San Giovanni Incarico – FC Montenero ore 15.30

Pontinia – Priverno Calcio ore 15.30

Principato Colli – Latina Borghi Riuniti ore 15



PRIMA CATEGORIA - Terza giornata, girone H

Hermarda – Fondi ore 11

SS Formia – Amatori Vallemaio ore 11

San Giorgio – Castelforte ore 15.30

Pol. Gaeta – Belmonte Castello ore 15.30

Posta Fibreno – Don Bosco Gaeta ore 15.30

Terra di Cicerone - Scauri Marina ore 15.30



PRIMA CATEGORIA - Terza giornata, girone I

Agora – Virtus Faiti ore 11

Aurora Sabaudia – Ac. Sabotino ore 11

Boville – Virtus San Michele ore 11

La Rocca – Giuliano di Roma ore 11

La Setina – Vis Sgurgola ore 11

SS Pietro e Paolo – C. di Sonnino ore 11

Torrice – Cisterna Calcio ore 11