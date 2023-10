ECCELLENZA – girone B

Ottava giornata di campionato per il massimo campionato regionale. La capolista Terracina ospita nel pomeriggio il Racing Ardea conoscendo il risultato dell'altra prima della classe Unipomezia di scena nella mattinata ad Anagni. Per quanto riguarda le formazioni pontine, la giornata prevede il doppio scontro Formia - Vis Sezze e Atletico Pontinia Monte San Biagio. Il Gaeta va a caccia di punti nell'ostica trasferta in casa della Lodigiani, così come il Centro Sportivo Primavera Aprilia, ospite del Roccasecca.

Lodigiani – Gaeta ore 11

Nettuno – Vicovaro ore 11

C. di Formia - Vis Sezze ore 11

Atletico Pontinia – Monte San Biagio ore 15.30

Roccasecca TST – CS Primavera Aprilia ore 15.30

Terracina - Racing Ardea ore 15.30

PROMOZIONE – girone E

La sesta giornata vede la capolista Latina Borghi Riuniti all'esame interno contro l'Arce. Due gli incroci pontini e sono entrambi nel pomeriggio: Priverno SS Cosma e Damiano e Manzi Itri - Pontinia. Entrambe le squadre vanno a caccia del primo successo, così come il Cos Latina impegnato nella delicata trasferta di Guarcino. Turno esterno anche per il Città di Lenola sul campo dell'Anitrella; a chiudere il quadro il match casalingo dell'FC Montenero contro il Principato di Colli.

FC Montenero – Principato di Colli ore 11

Latina Borghi Riuniti – Arce 1932 ore 11

S.V. Guarcino – Cos Latina ore 11

Anitrella – C. di Lenola ore 15.30

Manzi Itri – Pontinia ore 15.30

Priverno – SS. Cosma e Damiano G. ore 15.30

PRIMA CATEGORIA

Quarta giornata nel campionato di Prima Categoria. In totale sono tredici le gare, in due gironi, che vedranno le formazioni pontine scendere in campo.





Girone H

Don Bosco Gaeta – PC San Giorgio 2008 ore 11

Scauri Marina – Posta Fibreno ore 11

Castelforte – Hermada ore 15.30

Fondi – Pol. Gaeta ore 15.30

Real Sanvittorese – SS Formia Calcio ore 15.30



Girone I

A. Sabotino – Torrice ore 11

C. di Sonnino – La Rocca ore 11

Virtus Faiti – P. Anagni ore 11

Virtus San Michele D. - SS Pietro e Paolo ore 11

Vis Sgurgola – Agora Latina ore 11

Cisterna - Boville ore 11.30

Giuliano di Roma – La Setina ore 15.30

Accademia Frosinone – A. Sabaudia Vodice ore 15.30