Primi risultati del turno infrasettimanale. In Eccellenza tra le gare del mattino, l'Unipomezia espugna Formia in pieno recupero mentre la Vis Sezze è corsara in quel di Roma, nella tana della Pro Calcio Tor Sapienza. In Promozione il Montenero vince lo scontro pontino con il Latina Borghi Riuniti che non va oltre il pari nel turno casalingo. Scendendo di categoria, lo scoppiettante derby di Gaeta va alla Polisportiva, mentre negli altri successi da annotare le vittore del Cisterna e del Sabaudia. Infine in Seconda Categoria, segno "1" per Cori Montilepini e San Lorenzo. Di seguito i risultati della mattinata e le gare in programma nel pomeriggio.

ECCELLENZA B

Nettuno – Monte San Biagio 1-1 (Veroni, Formato)

PC Tor Sapienza – Vis Sezze 0-1 (Cerbara)

C. di Formia – Unipomezia 0-1 (Camara)

Atl. Pontinia – CS Primavera ore 14.30

Roccasecca TST – Gaeta ore 14.30

Terracina - Certosa ore 14.30



PROMOZIONE E

Castro dei Volsci - Cos Latina 4-1 (Cicatiello, De Robertis, Ciotoli, Incitti, Incitti).

FC Montenero – Pontinia 2-0 (Di Girolamo)

Latina BR – SS Cosma e Damiano G. 1-1 (Tucciarone, Antonelli)

Manzi Itri - Priverno ore 14.30

Riposa: C. di Lenola



PRIMA CATEGORIA

GIRONE F

Labico – PC Cori 1-1 (Liuchi, Geniti)

Giulianello – Vis Casilina ore 14.30

GIRONE H

Don Bosco Gaeta - Pol. Gaeta 2-3 (Bonomo, autogol, Esposito, Tagliamonte, Esposito)

Fondi – SS Formia 0-0 (/)

Scauri Marina – Hermada 0-2 (Cavalieri, Fia)

Castelforte – Arnara ore 14.30

GIRONE I

Ac. Sabotino – SS Pietro e Paolo 1-1 (De Carolis, Strozza)

La Setina – Pantanello Anagni 0-0 (/)

Vir. Faiti – Torrice 0-0 (/)

San Michele D. - C. di Sonnino 1-2 (Scapin, Minieri, Ruggeri)

Vis Sgurgola – A. Vodice Sabaudia 1-2 (Palmacci, Nika, Palmacci)

Cisterna – La Rocca 2-0 (Battisti, Massaro)

Giuliano di Roma - Agora ore 14.30



SECONDA CATEGORIA I

Cori Montilepini – I Briganti 1-0 (Riccardi)

San Lorenzo Cas. - D. Puglisi Nettuno 2-0 (Andreoli, Yakoubou)

Polisportiva Sfc – Minturno ore 14.30

Vindix Gaeta – Norma ore 14.30

Vir. Campo di Carne – FC Circeo ore 14.30

Greenfield Utd. - Solidale Formia ore 14.30

Riposa: Atl. Cisterna

PAGINA IN AGGIORNAMENTO