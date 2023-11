Si torna in campo questo pomeriggio alle ore 14.30 per le gare di ritorno degli di Coppa Italia di Eccellenza. Sono quattro le formazioni della provincia di Latina impegnate nella fase regionale della rassegna tricolore e si sfidano tra loro per l'accesso ai quarti di finale. Il programma mette di fronte il Città di Formia al Terracina. Nel match di andata, i tigrotti si sono imposti per 2 a 0, mentre nell'altro incrocio pontino, il Centro Sportivo Primavera Aprilia si presenta al Riciniello, tana del Gaeta, per provare a ribaltare il 3-1 dei biancorossi maturato nella sfida di andata.



C. di Formia – Terracina ore 14.30

CS Primavera Aprilia – Gaeta ore 14.30