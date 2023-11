Si entra nel weekend e si torna in campo. Già questo pomeriggio sono in programma le prime gare del calcio dilettantistico con quattro formazioni pontine impegnate nei due anticipi del campionato di Seconda categoria. Di seguito tutto il programma delle gare delle squadre della provincia di Latina (con orario del calcio di inizio) che disputano i campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria:



ECCELLENZA B – (Dodicesima giornata) Nel duello d'alta classifica il Terracina è chiamato all'ostica trasferta in casa dell'Anagni. Impegno esterno insidioso anche per la Vis Sezze nella tana del Vicovaro che ha appena cambiato la guida tecnica. Due gli incroci tra formazioni pontine che si ritrovano nella stessa parte della classifica, mentre il Formia riceve la terza forza del raggruppamento Colleferro.

C. di Anagni – Terracina ore 11

Vicovaro – Vis Sezze ore 11

C. di Formia – Colleferro ore 11

Atl. Pontinia – Gaeta ore 14.30

Monte San Biagio – CS Primavera ore 14.30



PROMOZIONE E – (Decima giornata) Il calendario propone un duplice testa-coda con tre formazioni pontine coinvolte. Il Pontinia si presenta in casa della capolista Real Cassino mentre il Latina BR attende il Manzi Itri. Nell'alta classifica spicca la sfida di San Felice tra Montenero e Priverno. Nella parte destra della graduatoria punti pesanti in palio nella gara di Lenola e San Giovanni Incarico.

C. di Lenola – MSG Campano ore 11

FC Montenero – Priverno ore 11

Real Cassino – Pontinia ore 11

Sterparo – SS Cosma e Damiano G. ore 11

Latina Borghi Riuniti – Manzi Itri ore 14.30

Riposa: Cos Latina



PRIMA CATEGORIA – Ottava giornata

Girone F - Il Cori va a caccia del quarto risultato utile e lo fa in casa di un Vesta ancora imbattuto tra le mura amiche. Nel pomeriggio il Giulianello avrà di fronte la capolista Palestrina.

Vesta - PC Cori ore 11.15

Giulianello – RVM Palestrina ore 14.30

Girone H – Derby in riva al golfo con la Don Bosco Gaeta che riceve il Formia. Hermada e Gaeta di scena in terra ciociara mentre il Fondi gioca in casa contro il Vallemaio così come lo Scauri con l'Arnara. Sfida salvezza da non fallire per il Castelforte con il fanalino di coda Morolo.

Don Bosco Gaeta – SS Formia ore 11

Scauri Marina - Arnara ore 11

Castelforte - Morolo ore 14.30

Fondi – Am. Vallemaio ore 14.30

SS Posta Fibreno - Hermada ore 14.30

Terra di Cicerone - Pol. Gaeta ore 14.30

Girone I – Si infiamma la parte alta della classifica con un turno che offre diversi match di cartello. A partire da quello della capolista Torrice in casa de La Setina, e continuando con la sfida nel capoluogo tra l'Agora e Vodice Sabauda. Ambizioni opposte per la sfida del Bartolani con il Cisterna alla ricerca di punti per rimanere nella parte alta e il San Michele per uscire dal pantano della zona retrocessione. Non di meno interesse le sfide di Sabotino e Faiti, chiude il programma la sfida pomeridiana de La Rocca a Frosinone.

Ac Sabotino - C. di Sonnino ore 11

Agora Latina – A. Vodice Sabaudia ore 11

Cisterna – V. San Michele D. ore 11

La Setina – Torrice ore 11

Virtus Faiti – SS Pietro e Paolo ore 11

Ac. Frosinone – La Rocca ore 14.30



SECONDA CATEGORIA I - (Sesta giornata) La capolista Cori Montilepini osserva il suo turno di riposo e le inseguitrici accorciano. Il Minturno vince a Gaeta contr la Vindix, mentre la Greenfield si aggiudica il derby di Aprilia superando 2-1 il Campo di Carne. Di seguito l'intero quadro delle pontine:

Vindix Gaeta – Minturno 0-3 (Rodriguez, Abbattista, Mastroianni)

Greenfield Utd. - V. Campo di Carne 2-1 (Fornelli, Arena)

Atl. Cisterna - FC Circeo ore 11

Norma – I Briganti ore 11

U. San Lorenzo C. - Solidale Formia ore 11

Polisportiva SFC – D. Puglisi Nettuno ore 14.30

Riposa: Cori Montilepini