Si sono disputati questo pomeriggio le gare di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia categoria Promozione. Un turno che non ha regalato soddisfazioni per i colori pontini: tutte le formazioni infatti sono state eliminate.

Brutta caduta del Montenero che applica un massiccio turnover e cede clamorosamente 6-1 in casa contro il Rocca Priora, vanificando così la vittoria dell'andata per 3 a 2. Continua il momento non proprio felice del Latina Borghi Riuniti che si lascia superare 2-1 dall'Atletico Morena e per effetto del pareggio per 1-1 dell'andata saluta la competizione. Nulla da fare anche per il Cos, che alla vigilia era chiamato all'impresa in casa del Casal Barriera dopo il ko per 4-0 nell'andata. La squadra del capoluogo fa sua la gara vincendo 2-1, ma non riesce a completare la rimonta.



FC Montenero – Rocca Priora 1-6 (Franchin, Tiberi, Tiberi, Rosi, Tiberi, Renzi, Fortunato)

Latina Borghi Riuniti – Atletico Morena 1-2 (Ticconi, Dini, Campagna)

Casal Barriera – Cos Latina 1-2 (Torri, Di Marco, Barci)