U. San Lorenzo C. - Virtus campo di Carne 1-1 (Ciorra)

Virtus Faiti – C. di Sonnino 0-1 (Stefanelli)

C. di Ceprano – Hermada 3-2 (Bottoni, De Lellis, Fia, Fia)

Don Bosco Gaeta – Am. Vallemaio 3-2 (Albano, Allam, Bolla, Fasulo, Tedeschi)

C. di Lenola – Principato Colli 2-2 (Chacon, Bangura, Spila, Campoli)

C. di Formia – Terracina 2-2 (Garcia, Bellante, Garcia, Fioretti)

