Un portiere goleador: è successo ieri nel campionato di Prima Categoria, nel sud pontino, sul campo in terra dello Scauri Marina. E' il 95' quando Giuseppe Di Maio, per tutti "Pucitto", portiere 38enne dello Scauri Marina, si veste da Provedel -il numero uno della Lazio che qualche mese fa segnò l'1-1 di testa all'Olimpico in Champions League contro l'Atletico Madrid - e fa gol. Certo, non sarà lo stesso palcoscenico, ma resta il gesto tecnico del giocatore che fa andare in visibilio i tifosi di casa e che vale il pareggio per 1-1 contro il Morolo. Una vita trascorsa a difendere i pali delle squadre di quella parte della provincia di Latina che guarda verso sud, per Di Maio una gioia enorme tradotta in parole sui social: "posso dire a me stesso di aver realizzato un piccolo sogno che avevo da bambino e che ogni piccolo portierino che a 10 anni decide di mettersi i guanti ha dentro di sé. Caro il mio CALCIO, a quasi 39 anni ti benedico e maledico come sempre, come faccio ogni santissima domenica ma ti ringrazierò a vita ❤️ ci separeremo il più tardi possibile , te lo prometto"