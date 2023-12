U. San Lorenzo C. - Vind. Gaeta 4-0 (Ciorra, Yacoubou, Guillari, Borrelli)

C. di Sonnino – Agora Latina 1-2 (Sorrentino, Pucci, Rufo)

Castelforte – C. di Ceprano 0-1 (Di Sotto)

SS Cosma e Damiano – C. di Lenola 2-1 (Chacon, D'Ambrosio, Agostinho)

Nettuno – C. di Formia 0-2 (Costa, Costa)

Sport Calcio dilettantistico, tutti i risultati della domenica Dal campionato di Eccellenza fino a quello di Seconda Categoria: tutti i risultati delle formazioni pontine oggi in campo

