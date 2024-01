«Beltrami è stato un bravo atleta ed ha rappresentato lo spirito di rivalsa e l'orgoglio della nostra comunità calcistica – affermano Mantini e Pagnanelli -. Celebrarlo nello stadio Bartolani ha voluto rendere omaggio al grande sportivo che è stato ma anche un auspicio a ripetere l'entusiasmante rinascita del calcio cisternese, sia in campo che sugli spalti, dopo un periodo di difficoltà. La Cisterna Calcio ha onorato la giornata con una grande vittoria e con la vetta della classifica del girone, segno che la storia può ripetersi ed essere maestra per nuovi e se possibile più brillanti risultati».

Una rinascita non solo societaria ma soprattutto sportiva, con atleti cisternesi che sotto la guida e il carisma di Beltrami si sono avvicinati e formati al calcio fino alla vittoria del campionato di promozione della stagione 1975/76.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli