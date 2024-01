La Prefettura di Latina, d'accordo anche con la Questura, ha valutato attentamente ogni cosa, ritenendo, per motivi di ordine pubblico, lo stadio "Bartolani" di Cisterna, non idoneo ad ospitare, il prossimo 7 febbraio, la finale di Coppa Italia regionale di Eccellenza tra Terracine e UniPomezia. Motivi di natura organizzativa, posti dagli organi competenti ed emersi nel pomeriggio di ieri durante la prevista riunione pre-gara con i rappresentanti delle due società, hanno fatto praticamente decadere la sede dello stadio "Bartolani" di Cisterna, da tempo indicato come teatro dell'atteso confronto tra le due protagoniste del girone B, che stanno battagliando anche per il successo in campionato. Nelle prossime ore si avrà la certezza del nuovo impianto, e tutto è indirizzato verso l' "Olindo Galli" di Tivoli, considerato come l'impianto ideale per garantire al meglio ogni situazione, specie in termine di afflusso da parte dei tifosi.