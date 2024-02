E' una delle giornate cruciali dell'intera annata agonistica, rappresenta uno dei momenti più attesi: è sempre stato così, e lo sarà anche stavolta per la finale della Coppa Italia di Eccellenza.

Quella che va in scena oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio "Galli" di Tivoli assume ancor più rilevanza alla luce di quelle che sono le contendenti: il Terracina, secondo in classifica del girone B di Eccellenza, e l'Unipomezia, attuale capolista del raggruppamento appena tornata in vetta dopo un rapido avvicendamento al comando. Questa volta il campionato non c' entra nulla, sarà partita secca, da dentro o fuori, senza appello. Non solo prestigio, ma anche e soprattutto il desiderio di portare a casa un trofeo, di guardare ad una fase nazionale che può essere foriera di altre soddisfazioni, e di trovare linfa e carica mentale per il resto della stagione e per l'altra imminente sfida diretta.

Terracinesi a caccia del successo dopo due vecchi precedenti di finali perdute, pometini desiderosi di arrivare al tris dopo le due coppe portate a casa nel 2017 e nel 2018: anche sotto questo profilo gli stimoli non mancheranno di certo.

(la notizia completa sull'edizione odierna)