Il Terracina mette le mani sulla Coppa Italia di Eccellenza. Lo fa dopo un pomeriggio ad alto contenuto di emozioni, lo fa dopo più di 120 minuti di battaglia, e la firma non poteva non mettercela Massimiliano Carlini, terracinese purosangue, che scaccia lo spettro dei calci di rigore con una giocata di rapina, che premia la squadra di Pernarella, decisamente più incisiva nei supplementari dopo novanta minuti caratterizzati dall' equilibrio.

Terracina-Unipomezia 2-1 dts

Terracina: Martinelli, Zambruno, Stella (42' st Fumagalli), Pesce (8' pts Petruccelli), Sossai, Celli, Pagliaroli (2' pts Proietti), Camara Se., Fioretti (26' st Curiale), Carlini, Bellante (120' sts Ragozzo). A disp.: Campagna, Merluzzi, Dironza, Cano. All.: Pernarella.

Unipomezia: Borghi, Bagaglini, Bordi, Morelli, Ippoliti, Binaco (36' st Pacchiarotti), Delgado (9' st Ramceski), Camara So. (30' st Regolanti), Lupi, Piro (45' st Sbordone), Valle (11' st Morbidelli). A disp.: Sacchetti, Sbordone, Regolanti, Ramceski, Paoloni, Pacchiarotti, Morbidelli, Crescenzo, Amadio. All.: Casciotti.

Arbitro: L'Erario di Formia (Scarangella-Panella; IV uomo: Cornel Pal)

Reti: 5' pt Camara Se. (T), 21' st Piro (U), 5' sts Carlini (T)

Note: ammoniti Fioretti, Petruccelli, Celli e mister Pernarella (T), Lupi, PIro (U); recupero 3' pt, 5'st, 1' pts, 3'sts