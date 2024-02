Calcio Coppa Italia Eccellenza, buon pari del Terracina in Sardegna Tigrotti sempre in controllo del match. Si giocheranno tutto in casa tra una settimana per il passaggio del turno nella fase nazionale

14/02/2024

Finisce con un nulla di fatto il confronto d'andata del primo turno della Coppa Italia Dilettanti che il Terracina ha disputato sul campo della formazione sarda dell'Ossese. Un pareggio che soddisfa in misura maggiore la squadra di Pernarella, anche nell'ottica della partita di ritorno da giocare al "Colavolpe" la prossima settimana. Ossese Terracina 0-0

Ossese

Cherchi, Ubertazzi, Sechi Al., Llanos, Fancellu, Gueli, Tanda, Scanu, Bah (23' st Oggiano), Mainardi (43' st Contini), Villa (35' st Vita). A disp.: Sechi Ant., Mudadu, Chiappetta, Puggioni, Fadda Mattia. All.: Fadda Mauro

Terracina

Martinelli, Fumagalli, Zambruno, Proietti, Sossai, Rosania, Camara, Petruccelli (15' st Pesce), Curiale (15' st Carlini), Cano (25' st Pagliaroli), Bellante (31' st Dironza). A disp.: Campagna, Merluzzi, Ragozzo, Guida, Rosato. All.: Pernarella

Arbitro: Romeo di Genova (Trajanovski-Roscelli)

Note: ammoniti Scanu, Fancellu, Gueli, Sechi Al. (O), Zambruno e mister Pernarella (T); recupero 1' pt, 4'st.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

