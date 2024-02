Terracina - Ossese 2-1 Terracina Martinelli, Fumagalli (2' st Celli), Zambruno, Proietti (17' st Curiale), Sossai, Rosania, Pagliaroli, Pesce (37' st Petruccelli), Fioretti, Carlini, Camara (1' st Bellante). A disp.: Campagna, Celli, Ragozzo, Stella, Rosato, Petruccelli, Bellante, Cano, Curiale. All.: Pernarella Ossese Cherchi, Ubertazzi (40' st Mudadu), Sechi Al., Llanos, Fancellu, Gueli, Tanda, Scanu, Bah (1' st Oggiano), Mainardi, Villa (22' st Vita). A disp.: Sechi Ant., Mudadu, Oggiano, Vita, Melis, Contini, Chiappetta, Fadda Mattia, Puggioni. All.: Fadda Mauro. Arbitri: Bassetti di Lucca (Aureli-Apollaro) Reti : 40' pt Bah (O), 23' st Bellante (T), 35' st Fioretti (T. rig.) Note : ammoniti Zambruno, Fumagalli , Campagna, Celli (T), Villa, Fancellu (O); recupero 1' pt, 6'st.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli