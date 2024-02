«State dando grande lustro alla città»Dopo la calorosa accoglienza della città in Piazza della Repubblica nel giorno della conquista a Tivoli del trofeo a spese dell'Unipomezia, ieri mattina il Terracina Calcio 1925 è stato ricevuto in aula consiliare, insieme alla Coppa Italia di Eccellenza LND Lazio, per la consegna delle targhe di ringraziamento da parte dell'Amministrazione comunale che sono andate al presidente Baioni, all'allenatore Pernarella e al capitano Carlini che le hanno ricevute a nome di tutti i tigrotti. «Dal giorno della vostra presentazione ho invitato tutta la cittadinanza a sostenere la squadra che porta i nostri colori, ed è bello riconoscere che fino ad oggi abbiamo visto sempre tantissime presenze allo stadio - ha detto il sindaco Giannetti -. Noi continuiamo a lavorare perché ci sia sempre più pubblico ad assistere alle partite, lo dobbiamo alla città e alla squadra che davvero ci stanno mettendo l'anima. Per noi questo trofeo è una Champions League, una bella notizia tra le criticità che ci impegniamo quotidianamente a risolvere. Invito tutti a crederci fino in fondo, ma comunque questa resterà una stagione trionfale». Il presidente del Consiglio comunale Caringi ha aggiunto: «Grazie per le grandi emozioni che ci state regalando e che siamo certi continuerete a regalarci. Abbiamo tenuto a ricevervi in aula consiliare per darvi il giusto riconoscimento. State dando grande lustro alla città».