Il desiderio di provarci e di giocarsela fino in fondo, ben sapendo che sarà necessario scendere in campo per ottenere il miglior risultato possibile: non sembra avere grosse alternative il Terracina, che oggi pomeriggio (ore 15, arbitro Stanzani di Bologna) sarà ospite del Città di Teramo nel ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti. Il pareggio per 1-1 venuto fuori sette giorni fa dalla sfida d'andata sembra porre i tigrotti di fronte ad un ventaglio abbastanza ristretto di alternative. Con la vittoria la semifinale sarebbe cosa fatta, mentre nelle altre ipotesi solo il pareggio con almeno due gol realizzati darebbe la possibilità all'undici di patron Baioni di passare anche il secondo turno della manifestazione tricolore. L'ottimismo non manca in casa biancoceleste, anche alla luce del successo ottenuto a Nettuno senza soverchie difficoltà; sebbene il periodo sia particolarmente intenso e stia richiedendo il massimo dello sforzo, sotto ogni profilo. «Noi ci siamo, pronti a fare quello che ci viene chiesto - sostiene Mauro Pernarella, allenatore del Terracina - I valori del Teramo li abbiamo visti nella prima partita e sappiamo cosa ci aspetta, ma da parte nostra non manca certo la volontà di far bene in maniera decisa». A disposizione del tecnico ci saranno nuovamente Zambruno, che ha scontato la sua squalifica, e rispetto a domenica anche Camara; assenze di assoluto rilievo sono invece quelle del bomber Bellante e dell'esterno Pagliaroli.