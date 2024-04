Un problema sopra l'altro in casa Città di Formia. E se è vero che al peggio non c'è mai fine, oggi pomeriggio si è scritta un'altra pagina amarissima: il giorno fissato per la ripresa degli allenamenti da parte della prima squadra dopo circa dieci giorni di stop e di lavoro svolto in maniera individuale, è saltato perché le porte dello stadio "Parisio" sono rimaste chiuse. Nessun lavoro straordinario, nessuna protesta, nessuna tensione, semplicemente la società non ha versato le quote mensili per l'uso dell'impianto di gioco, per la prima squadra come per le altre compagini di club. Un problema del quale se ne era avuto "sentore" già nei giorni scorsi, e che si è palesato nel freddo e ventoso pomeriggio di ieri, a pochi giorni dalla gara del campionato di Eccellenza che i biancazzurri "dovrebbero" sostenere domenica mattina in casa contro il Certosa. Una situazione di totale precarietà della quale i calciatori ed il gruppo tecnico diretto da Gaetano Perrella hanno parlato in una nota ufficiale emessa ieri, dopo aver avuto conferma dell' impossibilità di accedere alla struttura di Maranola. "Siamo in uno stato di totale abbandono e nonostante la situazione societaria inaccettabile, senza rimborsi e con i costi di trasferta a nostro carico, continueremo a garantire, come ampiamente fatto fino ad oggi, il nostro impegno e la massima professionalità" è uno dei passaggi principali del comunicato, nei quali si fa anche appello non solo al primo cittadino, ma anche e soprattutto ai presidenti Carrano ed Amato (il cui passaggio di quote al Comitato diretto da Paolo Leo non ha ancora preso forma). Il desiderio è quello che si riaprano le porte del "Parisio "in ballo c'è più della salvezza della categoria" è la chiosa della squadra.